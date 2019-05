Gabriela Zegarra aturdió a todos con su una y mil facetas

Como todos los días, los seguidores de NPED están atentos, esperando las novedades del programa y apoyando a sus equipos favoritos.

Pero hoy fue un día desconcertante para quienes encienden el televisor a las 17:30 pm, porque se encontraron con una Gabriela Zegarra retadora, segura y dominante. Ella sabía que nada ni nadie podría opacarla esta tarde. Ni siquiera el meme que producción preparó alusivo a su momento de show.

Bailó, cantó, y hasta fue comparada con una rockola, puesto que ante el reto de Leo "La máquina", no hubo canción que no se supiera, palabra tras palabra, frase tras frase, ritmo tras ritmo, la Zegarra dejó atónito a todo el estudio, público, guardianes, participantes, conductores, e inclusive al mismo Carlos Marquina, que confesó en pleno programa, al aire, que no conocía a fondo esa faceta de su compañera.

Estamos completamente seguros que Gaby llegó con una dosis de clima musical indescriptible. Esta tarde el set se convirtió en una rockopista donde la "Ga Zegarra" rompió con todo.

Todavía nos queda la duda de cómo es posible que se supiera tantos temas y que no le pelara uno.

Te dejamos el video para que tu mismo deduzcas lo acontecido hoy.