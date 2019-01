Gaby armó la mejor barra de cócteles

Los Marquina quieren tener la mejor barra de cócteles para su boda y para elegir los tragos perfectos es probando, esta misión estuvo a cargo de la novia, Gabriela Zegarra y su equipo de asesores.

Gaby asistió sin Carlos Marquina a la prueba de cócteles pero acompañada de expertos, quienes en todo momento la ayudaron a seleccionar los más adecuados y frescos para la gran recepción, considerando que el estilo de la boda es campestre.

Más de 15 tragos de diferentes tamaños y colores probó Gaby, lo que le provocó espontáneas carcajadas, según se aprecia en el capítulo 127 de Los Marquina. Pero a Carlos no le causó mucha gracia, pues todo el tiempo no paraba de reír "pude ver toda su transformación y alegria en sus historias de Instagram", reprochó Marquina, en realidad su molestia era porque no pudo asistir a la cita.