García Linera dice que Uriona planteó que Primarias se realicen en 2019

El vicepresidente Álvaro García Linera declaró después de emitir su voto en el colegio Aspiazu de la ciudad de La Paz, que la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, fue la artífice de que se llevaran a cabo las elecciones primarias enero de 2019.

"Yo he oído de boca de la expresidenta del TSE que la propuesta era Elecciones Primarias en 2019 e incluía financiamiento de los partidos políticos y estaba el vicepresidente actual del Órgano Electoral (Antonio Costas) en esa reunión. Yo lo he oído, no me la han charlado, que la presidenta del TSE Katia Uriona planteó que las Primarias debían ser en el mes de enero de 2019", indicó el vicepresidente.