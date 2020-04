Gobernación cruceña reporta tres nuevos casos positivos por coronavirus

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

La jornada de este martes se confirmó tres nuevos casos positivos por coronavirus en Santa Cruz, por lo que la cifra de infectados a la fecha en el departamento cruceño asciende a 103, según informó el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda.

En el reporte que se ha transformado ya habitual desde el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Urenda señaló que los nuevos casos son: una mujer de 30 años, un hombre de 42 años (Montero) y un joven de 13 años, todos por contacto local y quienes serán internados en los próximos minutos

"En Montero tenemos 20 casos, hasta el viernes esperemos tenerlos en aislamiento", indicó la autoridad respecto al traslado e internación de todos los pacientes que resultaron positivos.

Indicó que existen 40 casos sospechosos, 353 contactos directos, 285 descartados por laboratorio, se mantienen cinco fallecidos por el virus y dos casos recuperados.

Ratifica ampliación de la cuarentena

Consultado respecto si el departamento de Santa Cruz debería ampliar la cuarentena, Oscar Urenda opinó que la estricta debería mantenerse, puesto que la región ha empezado la epidemia y porque se registra una "curva en serrucho".

"Si a mí me piden mi opinión Santa Cruz debería seguir en cuarentena porque estamos empezando una epidemia, hay una curva en serrucho podríamos llamarlo que nos preocupa porque Montero es un lugar de riesgo, Santa Cruz tiene lugares de riesgo porque están apareciendo contagiados que no tuvieron contacto y por lo tanto todavía podemos esperar, no somos una excepción en el mundo entero", aseveró.