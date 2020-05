Gobernadora: “Movilizados en bloqueos no son del MAS”

Nueve días con bloqueos que impiden el ingreso de carros basureros de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (Emsa) al relleno sanitario de K’ara K’ara. Los intentos de diálogo han fallado.

La Gobernadora, Esther Soria, indicó que el diálogo con dirigentes se rompió, pese a casi tener un acta de entendimiento, donde se acordaron 9 puntos para dar atención a sus peticiones.

“Pareciera político, pero los movilizados no son del partido del Movimiento al Socialismo (MAS), nosotros nos conocemos en el partido (…) Los dirigentes estaban de acuerdo para firmar el acta de entendimiento, con todos los puntos que ellos han solicitado en ese momento (…), son jóvenes que no quieren entender, no sé cuál es el objetivo, pero incluso los dirigentes son maltratados”, declaró Soria en El Mañanero.