Gobierno busca capacitar a 8.000 mujeres del país para empoderar su liderazgo

La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, anunció que el Gobierno trabaja un proyecto de capacitación política-sindical donde formarán a 8.000 mujeres líderes en el país, con la finalidad de empoderar a ese sector de la sociedad.



"Estamos trabajando en un proyecto para capacitar a 8.000 mujeres de Bolivia y no están exentas las mujeres para empoderarlas y enseñarles a hacer política y que sean dirigentes de primera línea", dijo afirmó la autoridad.



Resaltó que ahora el actual Gobierno es administrado por mujeres, razón porque es importante la capacitación sindical de ese género, con el objetivo fortalecer liderazgos políticos.



"No más cuotas que lógica, sino mujeres que representen muy bien a las familias, porque además no tenemos que desconocer que quien manda en la casa es la mujer", complementó.



Durante décadas se ha criticado que el rol de la mujer en cargo público fue mínimo en Bolivia y que el patriarcado sobresalía en el ámbito político; sin embargo, a medida que pasan los años ese género gana más protagonismo en la sociedad.

Fuente: ABI