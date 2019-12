Gobierno de Áñez garantiza elecciones limpias

Yerko Núñez, ministro de la Presidencia, afirmó que el Gobierno de transición no hará política ni apoyará a ningún candidato para garantizar "elecciones limpias" y una transición responsable.



"Este Gobierno no va a hacer política con ningún candidato, no va a apoyar a ningún candidato. Este es un Gobierno de transición responsable", dijo a los periodistas.



Núñez hizo esa aclaración frente a versiones que señalan que el actual Gobierno intentaría terciar en las próximas elecciones generales, cuya fecha aún está por definirse.



"Lo único que quiere este Gobierno es devolver la paz, unir a todos los bolivianos, tener elecciones limpias y transparentes", enfatizó.



En reiteradas oportunidades, la presidenta Jeanine Áñez aclaró que no existen cálculos políticos detrás de su administración y que el objetivo principal es garantizar una transición democrática y pacífica.



En esa dirección, el Gobierno acompaña a la Asamblea Legislativa en el proceso de selección de las nuevas autoridades del órgano Electoral que estarán a cargo de los nuevos comicios, luego de un conflicto político-social que estalló en Bolivia el 20 de octubre debido a un fraude electoral que favoreció al expresidente Evo Morales.



Entretanto, los partidos y organizaciones políticas buscan consolidar alianzas y definir las listas de sus candidatos a presidente, vicepresidente y legisladores nacionales.