Gobierno descarta sobreprecio en compra de respiradores

El ministro de Salud, Marcelo Navajas, brindó una declaración para asegurar que no hubo sobreprecio en compra de los 170 respiradores adquiridos por el Gobierno nacional y asegura su utilidad para atender la pandemia del coronavirus COVID-19.

"Afirmo de manera categórica que estos equipos, de la marca Respira, van a servir para salvar muchas vidas en los lugares donde no se cuente con servicios de Terapia Intensiva. No hubo sobreprecio en la compra y el Gobierno boliviano no pagó un precio menor, ni mayor al de productos similares, pagó el precio que se comercializa en los mercados mundiales", informó en una conferencia de prensa.