Gobierno y médicos declaran cuarto intermedio al diálogo

Se declaró un cuarto intermedio en el diálogo que se reanudó con el Colegio Médico de Bolivia en la ciudad de Cochabamba, a solicitud de los representantes de los galenos.

"Nosotros hemos venido con la mayor voluntad de avanzar en todos los puntos en confluencia, pero, bueno, se nos han solicitado ese cuarto intermedio", dijo esta madrugada luego de diez horas de diálogo.

Explicó que los representantes de los galenos pidieron la suspensión del diálogo para que ellos hagan consultas con sus bases sobre los avances logrados.



Detalló que la conversación avanzó en el debate del primer punto establecido que trata sobre el tema de la institucionalización, donde dijo que "ha habido algunos puntos de congruencia".



Acotó que el Ministerio de Salud manifestó que tiene toda la voluntad de implementar ese proceso siempre y cuando se garantice la estabilidad laboral del personal que migró de tener contrato a contar con un ítem en los hospitales de tercer nivel.

"Hemos planteado nosotros la institucionalización cerrada en el mismo hospital para darle la certeza a todo ese personal que está, mucho de ellos más de diez años, trabajando", aseveró.

Agregó que el diálogo llegó a tratar el segundo punto sobre la abrogación de la Ley 1189, de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud.

"Nosotros hemos vuelto a manifestar nuestra predisposición para que el Colegio Médico participe dentro de la reglamentación. Sin embargo, el Colegio Médico ha planteado que su posición es la abrogación de la Ley 1189 y que mientras no se consulte eso con sus bases no se puede avanzar en este segundo punto", añadió.



La autoridad estatal recordó que el tema de la abrogación del caso no puede plantearse porque fue emanada de una propuesta de la Central Obrera Boliviana y consensuada con los trabajadores del país asegurados en la Caja Nacional de Salud.