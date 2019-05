Gonzalo Medina yace enfermo en una colchoneta con oxígeno: Abogado

La situación de Gonzalo Medina, se ve cada más comprometida después de que se diera a conocer que uno de sus abogados, Abraham Quiroga, anunció que dejará de representar a la defensa del exjefe policial.

"Yo me estoy haciendo a un lado porque no quiero prestarme a que me procesen como defensa técnica, tomando en cuenta que la salud de Medina está muy mal. Doy un paso al costado, le comuniqué al coronel, no me voy a prestar al juego, porque la salud de Medina está muy mal", declaró en una entrevista televisada.