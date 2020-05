Gremiales aún no pueden retomar sus labores en La Paz

En la ciudad de La Paz los gremiales todavía no podrán retomar sus actividades en una cuarentena flexibilizada mientras no cumplan con todas las medidas de bioseguridad, aseveró el burgomaestre, Luis Revilla.

“Si no tienen estas medidas de bioseguridad no van a poder desarrollar sus actividades (…). Si se aprueban las normas esta semana, si ellos asumen medidas de bioseguridad en los mercados, en sus puestos de venta, no hay problema”, aseveró la autoridad edil.