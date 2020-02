Guardiola: "Si no elimino al Madrid, me pueden despedir"

El entrenador español Guardiola del Manchester City, no está pasando por un buen momento, ya que su futuro depende del duelo que se le acerca por los octavos de la Champions League contra el Real Madrid. Unos de los encuentros más esperados en Europa.

"Si no gano al Madrid, si no los elimino, el dueño puede venir y decir: 'no eres lo suficientemente bueno, te voy a despedir'".

Pep, no está pasando por un buen momento, ya que tiene al Liverpool a 22 puntos en la Premier League, una distancia prácticamente imposible de alcanzar. Una opción que le queda es brillar en la Champions y eliminar a los blancos.

Guardiola està consciente de lo que está en juego, ya que en una entrevista lo dejó bien en claro.

"La gente cree que si eres Guardiola o Klopp tienes que ganarlo todo cada año y eso es imposible. Parece que si no ganas la Champions cada año es un desastre, y no es así. Si no, los cien años de historia del City serían un desastre, y no es verdad. Soy un buen entrenador, pero no el mejor. Dame otro equipo que no sea el City y no ganaré".