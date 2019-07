HBO Max, el servicio de streaming que dará pelea a Netflix

Warner Media lanzó una noticia que sin duda incomodará a su competencia, Netflix, aunque ya había revelado, desde el año anterior, que se encontraba trabajando en un servicio de vídeo en streaming para competir con Netflix, Amazon Prime Video y Hulu, sin olvidar a contrincantes como Disney+ y Apple TV+ que se lanzarán próximamente. La compañía confirmó que su plataforma se llamará HBO Max, y aprovecharán su gran catálogo de contenido para fortalecer su propuesta.

HBO Max llegará en la primavera de 2020 con más de 10.000 horas de contenido, incluyendo una de las series más populares de todos los tiempos: Friends. De hecho, anunciaron que los 236 episodios abandonarán Netflix de Estados Unidos a principios del próximo año. Sin embargo, no se descarta que el mismo movimiento se aplique para otras regiones en el futuro. El costo oficial de todo aún se desconoce.

Otras de las series protagonistas del servicio serán El Príncipe de Bel Air (El Príncipe del Rap en Latinoamérica), Pretty Little Liars y, por supuesto, Juego de Tronos, por mencionar algunas. Y es que la plataforma contará con producciones de Warner Bros., HBO, New Line Cinema, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, y los Looney Tunes.

Además, se confirmaron seis nuevas películas originales para adultos; cuatro serán producidas por Greg Berlanti (The Flash, Arrow, Supergirl) y dos por Reese Witherspoon, a quien hemos actuando en filmes como A Wrinkle in Time o Home Again. Berlanti declaró que HBO Max será un lugar donde las personas podrán descubrir shows de múltiples géneros en el momento que lo deseen.