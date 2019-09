Hdeivd, el hombre que quiere deforestar la Amazonía

Campo Novo, Brasil Campo Novo, Brasil

"Cuando la lluvia cae sobre el Amazonas es bueno para mi tierra", dice Hdeivd. Para cuando lo entrevistaron su satisfacción fue inexpresiva, ni una risa. Y más argumentó que cuando la tierra se quemaba habían troncos caídos hacia un costado sin haber llegado al piso, árboles derribados reposando sobre otros árboles. Humo, de la tierra y de la madera. Como un bosque de arena que alguien vino y pateó y llenó de bengalas para espantar.

Luego de esto dice: "Esto fue hecho con máquina, cuando el desmonte es así brusco, que no se ve el corte en los árboles, es que lo hizo una máquina".

Hdeivd Queiroz de Jesús Alves es conocido en Campo Novo como el presidente de la Asociación de Productores Rurales de Río Bonito. Para otros, los que están en tema, es conocido como el figureti que representa a su primo, un tal Queiroz y es el responsable de la toma ilegal de tierras protegidas, la deforestación y la quema de esas mismas tierras.

Las tierras de las que alega ser dueño son cerca de 50 mil hectáreas de plena Amazonía. Según ICMBio, pertenecen a un Parque Nacional y nunca pudieron ser comercializadas, según documentos, el estado indemnizó a sus viejos dueños en la década del 70. Hdeivd dice que esas tierras nunca estuvieron en el Parque y pertenecen a Vitoria Pando, una señora de 92 años a quienes ellos, Hdeivd en nombre de la Asociación, compraron las tierras por un valor de 21 reales la hectárea. En total un millón doscientos mil reales a pagar en seis cuotas. "Pero aclaro que todavía no lo terminamos de pagar. Recién lo vamos a hacer cuando podamos tomar posesión de la tierra", dice Hdeivd.

En el territorio la cuestión es más feroz. Las tierras tomadas en parte ya fueron desmontadas. Entran, cortan, queman y salen. Los efectivos del ente de control me explican que los invasores -comandados por Hdeivd y su primo- tienen un sistema de radio satelital y muchos recursos para logística.

Cuando le surgió la oportunidad de comprar a Hdeivd, una propiedad de un muchacho que no podía pagarla. Aceptó, junto a los otros compradores, comenzó a hacer trabajos de desmonte y poner plantaciones de banana, mandioca, y algo de ganado. La diferencia entre desmonte y deforestación es que puede haber desmonte y reforestación, se talan los árboles y se deja volver a crecer nuevos. En cambio, en el caso de la deforestación la idea es que donde hay un árbol ya no lo haya, sino que se cambia el territorio para ganadería. Toda deforestación tiene antes un desmonte. Aunque no lo expresa explícitamente, el desmonte del que habla Hdeivd es uno que termina en deforestación.

Hdeivd asegura que se necesita más áreas productivas, porque la única cosa que da ganancias ciertas es el sector agropecuario, más allá que esto signifique sacrificar las reservas naturales.