Hija de la paciente "0": "Mi madre se siente decepcionada por el trato que recibió"

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Una de las hijas de la primer paciente denominada "0", que dio positivo al coronavirus la semana pasada en el municipio de San Carlos en Santa Cruz, afirmó que en las próximas horas su progenitora será dada de alta por las autoridades en salud tras presentar mejoría en su cuadro clínico.

En un contacto telefónico con el programa Que No Me Pierda (QNMP) la noche del lunes, la hija de la mujer que permanece internada en un centro de aislamiento, contó su verdad e indicó que a diferencia de sus hermanos, ella como sus hijos no tuvieron contacto con su mamá en la localidad de Buen Retiro, de la provincia Ichilo, cuando la mujer de 60 años compartió una recepción social con sus familiares el domingo 8 de marzo tras su arribo a la capital cruceña procedente de Italia.

Asimismo, la hija de la paciente "0", denunció al director y una profesora de una unidad educativa de la capital cruceña por acosar a su hijo mayor de ser portador del coronavirus, después que confirmaron que era nieto de la mujer que dio positivo a la enfermedad.

"El director del establecimiento acosó a mi hijo mayor. Una profesora dio el nombre de mi hijo sin estar segura del por qué mi hijo no fue al colegio. Los padres de familia me acusaron en los grupos de WhatsApp, yo entiendo que están preocupados, pero me insultaron, me acusaron, no es correcto solo porque mi mamá llegó de Italia", manifestó la entrevistada a tiempo de aclarar que su hijo presentó fiebre, pero que no tuvo contacto su abuela.

La mujer comentó que los planes de su mamá cambiaron en los últimos días y que tiene planificado retornar a Italia cuando la situación mejore, puesto que ha quedado afectada por lo sucedido en Santa Cruz el pasado miércoles cuando peregrinó en una ambulancia toda una tarde luego que una parte de la población de diferentes zonas se opusieron a que sea internada en un nosocomio.

"¿Qué ganas tendrá de quedarse en Bolivia después que su país la rechazó?", dijo.

Ayer lunes, Roberto Tórrez, director de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación cruceña, informó que la primer paciente "0", informó que la mujer está asintomática y estable pero que, una vez regrese a su domicilio en la localidad de Buen Retiro, continuará en cuarentena y bajo la observación de especialistas.