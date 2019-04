Hijastro del coronel Gonzalo Medina es detenido por la Policía

Robín Justiniano, hijo del coronel Gonzalo Medina quien fue acusado de vínculos con narcotráfico, fue aprehendido por la Policía este miércoles en las afueras del Palacio de Justicia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Justiniano está acusado de vinculación con el narcotráfico y sobre él pesa una orden de extradición por parte del gobierno de Brasil.

El hijastro del ex jefe policial de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz, había sido citado en calidad de testigo por la Fiscalía y debía presentarse el jueves, pero procedieron a su detención antes para trasladarlo hasta la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Justiniano publicó un video momento antes de presentarse a la Fiscalía para declarar donde se dice un hombre trabajador y respetuoso de las leyes, además rechaza las acusaciones y asegura que el viaje con el narcotraficante, no es prueba de que tenga vinculación con las drogas.

“No he huido, he esperado a que me citen, a la no citación he optado presentarme espontáneamente para colaborar a que este caso se esclarezca. Obviamente lo conozco (a Pedro Montenegro), porque él ha estado en distintos actos policiales, pero no tengo una amistad íntima, o una relación de trabajo, o sociedad jamás, no sabía que esa persona tenía esa orden”, declaró Justiniano.