Hijo del "Pibe" Valderrama reveló detalles de la mala relación con su padre

Desde Chile, donde busca las oportunidades en el fútbol que no consiguió en Colombia, Carlos Alberto Valderrama Ruge, el hijo del reconocido ex volante Carlos 'Pibe' Valderrama, confesó las razones por las que lleva una mala relación con su padre.

En entrevista con el diario La Tercera, el hijo extramatrimonial del ex futbolista colombiano dijo que en su país nunca le abrieron las puertas para jugar profesionalmente, razón por la que optó irse a Chile, donde considera que el deporte es muy exigente.

"El fútbol chileno tiene una raza de futbolistas de mucha dedicación y calidad. Para mí ha sido poco valorado en Suramérica, pero todo el que sabe de fútbol sabe que el fútbol chileno es exigente", dijo al medio chileno.

Aseguró que en Colombia lo que más cuenta es tener un apoyo para llegar a los grandes clubes, y que él, pese a ser hijo de una de las leyendas del fútbol colombiano, no ha tenido ese apoyo. En el país intentó entrar, sin éxito, en los equipos Santa Fe, Deportivo Cali y Unión Magdalena.

"Es muy difícil, porque las personas no te ven normal, sino con ojos de exigencia, de que tienes que hacer esto o esto otro. Llevar el apellido Valderrama no sólo genera expectativas, sino envidia, porque, así como lo quieren, hay muchas personas que no gustan de él. Entonces, uno siendo su hijo, esas opiniones repercuten", dijo a La Tercera.

Confesó entonces que no tiene mayor contacto con su papá, pues viven en ciudades distintas en Colombia, él en Bogotá y el Pibe en Barranquilla.

"Él tiene su vida, su hogar, por eso me ha tocado un poco duro. Es difícil cuando no tienes el apoyo de tu padre, sobre esto yo tengo una idea, pero eso se lo tendrás que preguntar a él, porque no quiero exponerlo ni tampoco quiero dañarle la imagen", expresó.

Carlos Alberto había demandado a su padre por incumplimiento en el pago global obligatorio de la cuota alimentaria, pero en mayo del año pasado, ante un juzgado de familia de Santa Marta, conciliaron y el 'Pibe' se comprometió a pagar la cuota y su carrera universitaria.