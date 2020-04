Hombre electrocutado que perdió la pierna debe Bs 300 mil

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Wilson de 30 años de edad recibió una descarga eléctrica mientras trabajaba como pintor a consecuencia del accidente perdió una de sus piernas, desde aquel fatídico día, ya son dos meses que se encuentra postrado en una clínica privada y con una factura elevada por los gastos médicos que asciende a los 300 mil bolivianos.

El joven pintor y padre de dos niños se encuentra estable pero aún le falta muchos días para su recuperación, mientras tanto su esposa Deisy Rodríguez, desesperada por la deuda y afectada por la cuarentena del coronavirus, acudió a El Mañanero para pedir ayuda económica a la población para saldar la cuenta en la Clínica Nuclear, la mujer entre lágrimas dictó el número de su cuenta que abrió para recibir dinero (5217411 banco Fassil) o comunicarse al número de celular 785-89889.

Relató que una de sus grandes preocupaciones es no poder atender a sus hijos por dedicarse al cuidado de su esposo. "Mis vecinos me colaboran y me alcanzan para cocinarles, pero hemos sido golpeados doblemente, primero con esta tragedia y luego por la cuarentena", dijo visiblemente afligida la señora Deisy.