Hombre en estado de ebriedad golpea brutalmente a su pareja embarazada

Este fin de semana en la ciudad de El Alto un hombre en estado de ebriedad agredió brutalmente a su pareja de 20 años de edad en estado de gestación.

“Cada vez es esto, siempre me golpea, yo quiero separarme; pero él no me deja, me encierra días en mi cuarto, me golpea, abusa sexualmente de mí y no deja que se enteren mis familiares”, relató la mujer a un medio escrito.

Tras ser agredida la mujer logró escapar y llegó hasta oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para presentar la denuncia.

El sujeto le propino puñetes y patadas y posteriormente se dio a la fuga.

La Policía buscan al hombre por violencia intrafamiliar mientras que la mujer fue internada en un nosocomio.