Venezuela Venezuela

Varios hospitales de Venezuela continúan afectados y no pueden operar de forma habitual debido al masivo apagón general que lleva más de 17 horas.

Periodistas y usuarios de Twitter han denunciado varias incidencias en los centros públicos de salud, debido a la falta de plantas eléctricas para los servicios de emergencia y terapia intensiva, que son las áreas más críticas.

José Manuel Olivares, doctor y diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Vargas, ofreció un balance de los centros asistenciales sin energía.

Reporte de Hospitales (1/2):



· Maternidad de El Valle (CCS) no tiene planta eléctrica.



· Magallanes de Catia (CCS) planta funciona solo en Emergencia y UCI



· Hospital Universitario (CCS) planta funciona solo en Emergencia y UCI



· Hospital de la Victoria. Sin planta. — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 8 de marzo de 2019

Olivares detalló que el hospital de La Victoria, la Maternidad de El Valle, el Hospital General del Sur en Maracaibo y el hospital Miguel Oraa de Portuguesa no tienen ninguna fuente de energía para abastecerse.

Por otra parte, indicó que la Maternidad del Sur en Carabobo, el hospital de Los Magallanes de Catia, El Hospital Universitario de Caracas y la Ciudad Hospitalaria Dr Enrique Tejera de Carabobo solo abastecen de electricidad a las emergencias y las unidades de cuidados intensivos.

Venezuela sufre un masivo apagón desde hace 17 horas que forzó al régimen de Nicolás Maduro a suspender la jornada laboral y las clases, en uno de los peores cortes de energía de los últimos años.

La situación ha sido calificada como una "tragedia" por el auto denominado presidente encargado Juan Guaidó.

"No puede ser normal que 50 por ciento de los hospitales no tengan planta eléctrica y que en el resto apenas funcionen en este momento las emergencias. No hay normalidad hoy en Venezuela, es una tragedia lo que estamos viviendo", manifestó Guaidó.

Por su lado, el régimen chavista acusó a Estados Unidos de liderar esta "guerra eléctrica" contra Venezuela. De acuerdo con reportes de la prensa local, el apagón afecta prácticamente a toda Venezuela, con cortes en 23 de los 24 estados y en la capital. A la vez, fallan las líneas telefónicas y la internet.