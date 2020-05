Hospitales “centinela” funcionan al límite de su capacidad

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

En el departamento son tres los hospitales “centinela” que brindan atención a pacientes Covid-19, actualmente se quedaron sin más espacios en terapia intensiva, según el reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

El Hospital Solomon Klein y Hospital Viedma alcanzó el nivel máximo de internaciones, mismo panorama podría repetirse en el Hospital del Sur, si los casos de coronavirus se incrementan.

“El hospital Solomon Klein que es el primer centinela ya ha rebasado todo lo que es terapia intensiva, ya no hay ni una cama. En el hospital Viedma pasa lo mismo y en el hospital del Sur, pensamos que por la crecida de casos esta semana podríamos no contar con ninguna cama de UTI”, explicó el secretario de salud de la alcaldía, Enrique Torrico.

En el hospital Viedma, habilitaron cuatro camas para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para dar atención a pacientes Covid-19 y dos en el Solomon Klein, que ya están llenas.

En el Cercado sólo quedan dos camas equipadas con respiradores. Los restantes ocho están ocupados con pacientes críticos. Desde el municipio han reiterado su pedido para la entrega de respiradores, porque si se incrementan los casos de coronavirus tendrían que verse en la penosa situación de definir quien usa un respirador.

“Así como se ha llevado al Beni, Santa Cruz, esperamos que puedan mandar respiradores a nuestro departamento, para evitar que los días siguientes tengamos que definir quien usa un respirador y quien no usa un respirador”, aseguró Torrico.

El Hospital del Norte, es también un centro centinela pero no está equipado, solo tiene camas para pacientes sintomáticos, no complicados y no hay ninguna unidad de terapia intensiva (UTI).