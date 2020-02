Hotel en España es puesto en cuarentena por el coronavirus

Se cerró un hotel en Tenerife después de que uno de sus huéspedes italianos dio positivo por coronavirus (Covid-19).

Según los informes, se ha dicho a unos 1.000 turistas que permanezcan dentro del complejo hotelero, y la policía está afuera para asegurarse de que nadie entre o salga.

En declaraciones a Sky News, un invitado reveló que el personal del hotel no le había dado mucha información.

Dijeron: "Todo lo que nos han dicho es que nos quedemos en nuestras habitaciones".

Mientras que otro agregó: "No se nos ha dado ninguna otra información que no sea un pedazo de papel debajo de la puerta".

Uno de los invitados publicó una fotografía de la nota que se entregó:

Here is the actual note for those interested to see it. pic.twitter.com/UCAetoDZNv