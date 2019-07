Hugh Jackman ayudó a un espectador a pedirle matrimonio a su novia

Hugh Jackman no sólo es simpático frente a la cámara, el actor australiano esta semana fue noticia porque ayudó a un espectador a pedirle matrimonio a su novia durante una de sus funciones de su excéntrico show.

Ocurrió en el estado de Minnesota mientras el ex Wolverine se presentaba con su obra The Man, The Music, The Show y decidió parar para que un espectador, que le había pedido el gran favor, pudiera pedirle a su novia que se casara con él.

“No suelo hacer esto usualmente pero recibí una carta de un tal Joe, que me dijo que iba a estar entre el público”, se lo ve decir al actor en una grabación subida a las redes sociales por el afortunado Joe Kripal, que le pidió matrimonio a su novia, Sanaa Ahmed.

“Sanaa, quiero pasar toda mi vida contigo y por eso le pedí a un superhéroe que me ayudara con esto”, le dijo Kripakl a su novia, en referencia al papel que interpretó Jackman en las películas de X-Men y las del propio Wolverine.

Que felicidad de Sanaa ante esta sorpresa y más aún teniendo en frente a Hugh Jackman.