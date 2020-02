Asciende a 2.744 cifra de fallecidos por coronavirus en China

China China

Las autoridades de Pekín han informado de 29 nuevas muertes por el brote del coronavirus en la China continental, lo que aumenta el número total de víctimas mortales en el país a 2.744.

El número total de casos detectados de la infección en la parte contental de China ha llegado a 78.497 este 26 de febrero. Al mismo tiempo, 32.400 personas infectadas se han curado.

El brote de la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus covid-19, originado en la ciudad de Wuhan se ha propagado por 33 países del mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por el momento, no califica esta epidemia de pandemia, ya que no se trata de una "propagación incontenible global de este coronavirus" y no hay muertes a gran escala.

Al mismo tiempo, la Comisión anunció 433 nuevos casos confirmados de contaminación, casi todos ellos verificados en la central provincia de Hubei, el epicentro del brote. De acuerdo con los nuevos datos, 24 de esos casos se confirmaron en otras provincias.