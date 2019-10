Indignantes imágenes de un can arrastrado por un auto

En las redes sociales se viralizó un vídeo, en el que se ve a un perro amarrado a un vehículo tipo taxi, siendo arrastrado por varias cuadras en la zona de El Abra, en la avenida Chapare.

El aprehendido es Pablo Vásquez de 32 años, dueño del perro “Scully”, quien en su declaración dijo que no se dio cuenta que el can estaba atado en la parte posterior de su vehículo.

Esta tarde fue detenido por la Policía Forestal Medio Ambiente (POFOMA), quien se dirigió a su domicilio, en el lugar se encontró el motorizado con el cual fue arrastrado el can, mismo que ya lucía limpio y sin manchas de sangre.

“La Comisión del delito fue una infracción a la ley 700, ley para la defensa de los animales con tratos crueles y maltrato”, indicó el My. Jhonathan Delgadillo, Director de Pofoma.

El dueño fue detenido y llevado a dependencias de Pofoma para iniciar con las investigaciones del caso. Vásquez contó que se dio cuenta que arrastraba a su mascota, solo cuando otros conductores le advirtieron, detuvo su auto y auxilió al animal que fue llevado a una veterinaria.

“Scully” es un can macho de un año, raza Golden, se encuentra en la clínica veterinaria “Magvet”, por el roce con el asfalto terminó con quemaduras de primer grado, su frondoso pelaje ayudó a que el caso no pase a mayores.

La víctima de cuatro patas tendrá que permanecer con suero hasta mañana, sin embargo continúa en shock, sus patitas aún tiemblan de miedo por lo sucedido, y es que el vídeo que se hizo viral en las redes sociales, despertó la indignación de la población.

“Mi hijito al jugar con el perro lo enganchó al auto, al remolque que tiene mi auto (…) No ha sido al intento, es mi perro, yo le quiero a mi Scully, es parte de mi familia, yo no me di cuenta, es un descuido, es mi culpa”, declaró Vásquez.