Inspeccionan escuela después de que un poste cayera sobre un niño

Cochabamba Cochabamba

Inspección de autoridades de la alcaldía a la unidad educativa “Néstor Galindo”, donde un estudiante resultó herido por la caída de un poste, develó la pésima condición en que se encuentra su infraestructura, llegando a evidenciar la presencia de roedores.

Padres de familia se mostraron temerosos, aseguran que la infraestructura tiene más de 100 años, ante todos los reclamos y el lamentable hecho registrado, autoridades se comprometieron a iniciar trabajos desde este viernes.

“Generaremos de inmediato todos los instructivos e intervención inmediata para proceder a solucionar los inconvenientes presentados que demandan los padres de familia” volvió a ratificar el secretario General, Mario Olguín.

La directora del colegio indico que “no quieren parches, ni maquillaje” exigen a la alcaldía trabajos afondo, “no sólo es un mantenimiento, es un cambio del mismo”. Amenazaron con movilizarse sino se inician los trabajos este viernes.

Salud del niño

La madre de Jhon Cristian Calani, el menor de 8 años, quiere trasladarlo a una clínica particular señalo que su hijo continúa delicado. “Fue operado de la mano, le colocaron platino, de la cabeza me dijeron que el cráneo no tiene fisuras” declaró.

El reporte del médico señala que Jhon está estable y ya fue sometido a una primera cirugía en el Hospital del niño “Manuel Ascencio Villarroel”.

“Presentaba un traumatismo craneoencefálico leve y una fractura expuesta al nivel de la mano, afortunadamente su estado no es de gravedad y está bajo el cuidado de nuestro equipo de traumatología, cirugía plástica y neurocirugía” informó el Dr. Raúl Copana.

En las próximas horas se le practicará una segunda cirugía, por el momento está internado en salas.