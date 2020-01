Intensifican operativos por el SOAT en La Paz

La unidad operativa de Tránsito y miembros de Univida intensifican los operativos en La Paz con el fin de verificar si todo el parque automotor adquirió o renovó el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito para este 2020.

Uno de los puntos de control se instaló en la plaza Villarroel desde muy tempranas horas.

“Lo que nosotros queremos es ver que automóviles cuentan con el seguro obligatorio y cuales no y en base a eso en este mismo instante realizar la venta en este lugar”, aseveró Mauricio Jiménez, Jefe Comercial de Univida.

Los vehículos que no cuenten con este seguro no podrán circular en ninguna parte del territorio nacional por lo que las autoridades instaron a los conductores que aún no adquirieron el SOAT apersonarse a cualquiera de los puntos de comercialización.

Según datos el 70% de vehículos particulares ya cuenta con SOAT, en el transporte público el 30% adquirió o renovó el seguro.

“Son 775.000 ventas que hemos hecho hasta el día de ayer”, mencionó Jiménez.

Para la compra o renovación solamente se requiere conocer el número de placa, el carnet de identidad y pagar el precio según el tipo de vehículo.