Intentan rescatar a 100 niños sepultados tras colapso de una escuela en Nigeria

El edificio de un centro educativo en Itafaji (Lagos Island, Nigeria) se ha derrumbado la jornada de este miércoles, justo en el momento en que numerosos alumnos se encontraban en el interior recibiendo clases.

Un centenar de menores han quedado atrapados entre los escombros de esa construcción de tres plantas, aunque afortunadamente muchos de los alumnos pudieron ser rescatados y trasladados de urgencia a un hospital local, mientras los padres de los menores buscan a sus hijos entre los escombros.

Los padres de los menores buscan a sus hijos entre los escombros.

De acuerdo con un alto cargo policial que eligió permanecer en el anonimato, al menos cinco niños ya han fallecido. Abdulaziz Elegushi, vecino de la zona que presenció el derrumbe, asegura haber visto como se rescataban cuatro cuerpos sin vida. El mismo hombre comentó, que el año pasado las autoridades dispusieron la demolición del edificio de la escuela, pero la dirección del centro educativo se negó a abandonarlo.

Los rescatistas temen que muchos de los niños pueden haber fallecido, por lo cual el número de víctimas podría aumentar.

Un testigo de la tragedia, Prince Adams, citado por el periódico local The Punch, manifestó que han sacado a 10 alumnos de los escombros sin precisar si estaban vivos o muertos, mientras que la zona se encuentra completamente abarrotada de gente.

3 storey building collapses at Itafaji, Lagos Island. Efforts are in progress to rescue victims still trapped in the rubble. #TheGoodGuys pic.twitter.com/uaUe41ao4K