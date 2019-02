Intentó suplantar a una estudiante en el examen de ingreso vestido de mujer

Durante el examen de ingreso a la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), en Cochabamba, un estudiante de 19 años fue aprehendido cuando intentaba suplantar a una postulante, para lograr su cometido se vistió y maquilló como una mujer.

Fue sorprendido por el personal de la UMSS cuando se entregaban las pruebas, inmediatamente lo aislaron y condujeron a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), está acusado de suplantación de identidad y falsedad ideológica.

“Estaba adelante, en las graderías y una docente o auxiliar me vio, me estaba por dar las hojas pero me dijo ‘tú no eres esa persona’ me puse nervioso y me delaté a mí mismo“, manifestó el acusado.

Mientras rendía su declaración el detenido aseguró que fue contratado por un familiar, esta persona le habría pedido realizar el “trabajo” porque la postulante no se encontraba en la ciudad. “Me contactaron por OLX querían que rinda su examen de ingreso porque no está aquí… Su tía, su pariente, me contrató”.

El Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Alfredo Cossio, informó que tanto el joven de 19 años y la postulante fueron expulsados del sistema universitario público, no podrán ingresar a ninguna carrera de la UMSS.

“Yo no quería hacer nada malo, sólo que no tenía trabajo… por eso me ofrecí, yo doy clases igual, a mí me gusta estudiar, quería irme a Japón” dijo el estudiante en medio de lágrimas.