China China

Momentos intensos se vivieron en una boda china, ya que mujer interrumpió la boda de su expareja para rogarle que volviera con ella. La joven hizo este pedido vestida de novia y sin la más mínima vergüenza.

Los asistentes al matrimonio no dudaron en sacar sus celulares y grabar el vergonzoso momento. El diario británico The Daily Mail fue quien viralizó el clip. La novia oficial no podía creer semejante espectáculo y decide retirarse a los pocos segundos de presenciar la terrible escena.

Según Star Video, afiliado a Hunan Legal Channel, el novio rompió con su exnovia porque sus personalidades eran muy diferentes, además de ser muy intensa.

De acuerdo con el medio británico, el video primero fue compartido por un blogger de entretenimiento en Facebook antes de ser ampliamente compartido por los medios chinos.

En un intento por salvar la boda, el maestro de ceremonias citó un famoso proverbio chino: “Si le preguntas a la vida qué es el amor, es dedicar tu vida a otra persona”, mientras la novia y los miembros de su familia estaban horrorizados por la aparición de la rival.