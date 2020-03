Inundación en plena emergencia sanitaria

Varias viviendas quedaron inundas en la zona sur, tras la lluvia de 30 minutos registrada hoy en la mañana. El sector de la Base Aérea fue una de las más afectadas, el nivel del agua llegó hasta el medio metro en algunos casos.

Esta situación se da durante la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno. El lugar quedó completamente anegado, los vecinos están molestos porque esta situación se repite año tras año.

Lamentaron que esta situación se repita, de acuerdo a sus relatos son más de 20 años que atraviesan este predicamento. El problema es conocido por todos en el lugar los sistemas de alcantarillado quedaron “obsoletos”.

“Ya es una molestia, no se puede hacer nada, las autoridades no hacen nada, no hay soluciones. Son 20 años que vivo aquí y en ese tiempo no nos han dado una solución estable (…) Aquí para nosotros no hay coronavirus, sólo hay lamentación”, indicó una de las vecinas.