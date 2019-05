Iván Pillud sin filtros

Iván Pillud, defensor de Racing protagonizó una divertida entrevista sin filtros, sin pelos en la lengua, en la que se refirió a la última situación que le tocó vivir a Ricardo Centurión, el día que sin querer probó marihuana y no dejó de lado sus imperdibles imitaciones.

En la entrevista le planteamos tres preguntas

¿Le darías otra oportunidad a Centurión? su respuesta fue contundente

“Le daría otra oportunidad en Racing, seguramente. A mí no me gusta que la gente hable de nuestras vidas privadas, me jode soberanamente las pelotas. Al jugador hay que juzgarlo por lo que hace adentro de la cancha“, expresó Pillud.

"Hablamos de lo del Monumental. Conmigo, gracias a Dios, no se molestó. Se ofendió con otras personas que, creo, lo querían ayudar. Él lo sabe y yo se lo dije, a veces le falta autocrítica, y así le va a costar. Me dijo que tengo razón. Pero es cabeza dura, je. No quiere aprender”, agregó en referencia al episodio que dejó a Ricky fuera de Racing.

¿Te ofrecieron drogas alguna vez?

"Si"

¿Probaste?

"No. pero tengo una anécdota, terminó un torneo de New, y fuimos a una casa antes de ir al boliche que teníamos destinado ir, y derrepente me da hambre y habían unas galletitas y me puse a comer, y cuando uno de los que estaban allí me ve, me pregunta que estaba haciendo y le conteste que comiendo y ahí me dijeron que los brownies tenían marihuana y casi muero"

¿Cuál es la mejor imitación de Pillud?

"Lisandro López y la verdad no me ha salido mal hasta hasta ahora"

La entrevista con Iván nos deja una reflexión, que siempre debemos escuchar, analizar las cosas y si nos equivocamos lo aceptamos y seguimos para delante.