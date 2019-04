Jaime Mata: "A los 30 se puede rendir al máximo nivel"

España España

Jaime Mata e Iker Muniain han comparecido este lunes en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde la selección de España prepara sus primeros partidos de clasificación para la Eurocopa de 2020 ante Noruega y Malta.

Mata aseguró que su edad no es un problema para ser convocado por primera vez con La Roja y que su secreto es disfrutar el momento.

"Los jugadores cambiamos de club y entrenadores, y cada uno tiene su estilo y te adaptas. Para eso no hay problema. Tenemos la capacidad de adaptarnos rápido a lo que se nos pide", dijo ante los periodistas.

- Estar en el foco de atención.

"Al final es un poco la novedad. Es un caso atípico, llegar a la absoluta con mi edad o mi trayectoria, pero nada más".

- Historia personal.

"Consejos no soy nadie para dar, pero el disfrutar cada etapa de tu carrera, sea la categoría que sea, porque al final dependes de factores externos".

- ¿Cuál es el mensaje de Luis Enrique con tu convocatoria?

"El tema de la edad hoy en día, cada vez la vida del deportista es más larga. Nos cuidamos más a todos los niveles, el rendimiento se puede alargar más, y hoy tener 30 no es como hace unos años. Se puede rendir al máximo nivel".

- Análisis de Muniain.

"Es meritorio llevar tantos años como él, siendo un referente en su club, y eso es lo meritorio y complicado, aguantar tantos años a su nivel".

- Muniain

"He cambiado mi mentalidad respecto a hace siete años"

- Ambiente vestuario.

"Contento de estar aquí. Ambiente bueno, como siempre, con grandes futbolistas y ganas de preparar estos dos partidos y conseguir la victoria."

- ¿Cuál es tu experiencia de ayer?

"Son muchos días aquí y el míster decidió una actividad paralela para hacer grupo y estuvo bien para salir un poco de aquí y lo que son los entrenamientos".

- Valorar a Jaime Mata.

"Es un futbolista con una capacidad de hacer goles brutal y este año en Primera esta siendo una locura. Su equipo está peleando por cosas importantes y le felicito porque no es fácil llegar y hacerlo como lo está haciendo".

- ¿Lo ves como un segundo debut?

"Hace siete años de mi debut, ha habido lesiones importantes y conseguí sobreponer. La ilusión de venir siempre está intacta".

- ¿Crees que hiciste méritos para volver antes?

"Debuté con 19, luego seguí con la Sub-21. Llegó a la primera lesión y tuve una recuperación complicada. Luego cuando me sentía a gusto de nuevo, me volvía lesionar, y eso ha impedido que tenga mi mejor nivel. Una vez recuperado el seleccionador me ha dado esta oportunidad y quiero aprovecharla".

- Meritocracia de Luis Enrique.

"Creo que es bueno que tire por este camino, en el que el jugador se gana el mérito de estar aquí por lo que hace con su equipo. Si estás ben tienes posibilidades de venir, lo que anima a muchos a ofrecer un buen nivel en sus clubes".

- Estado físico.

"Eso te lo da el tiempo cuando sales de lesiones graves de rodilla. Ya llevo como un año que me encuentro bastante bien, cada vez mejor. Estos meses he estado al nivel que me gusta jugar y sentirme en el campo".

- Diferencias con el Muniain de hace 7 años.

"He cambiado la mentalidad bastante. Estos golpes te hacen reflexionar y valorar las cosas de otra manera. Entrenarte de otra forma incluso. En momentos de bajón ves todo un poco gris, pero con trabajo y constancia te sientes orgulloso de haberlo superado".