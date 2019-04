Los Ángeles, Estados Unidos Los Ángeles, Estados Unidos

A pesar de los felices que se veían Jennifer López y Alex Rodríguez hace unas semanas tras una romántica petición de mano en las Bahamas, la famosa cantante ha cancelado la boda con el ex beisbolista de los Yanquis.

Ella misma publicó el momento de la pedida de mano en Instagram hace unas semanas y parecía que todo iba como la seda. En realidad, colgó varias publicaciones con fotos tanto del momento como del anillo que le regaló el ex jugador de béisbol.

Sin embargo, la cantante habría anulado el enlace. El motivo oficial es que JLo, que acaba de publicar su nuevo tema Medicine, está ahora centrada en su trabajo y no tiene tiempo para organizar el evento.

Sin embargo, corre otra versión en el entorno de la artista que apunta a que la razón de que haya anulado la boda son las presuntas infidelidades de Alex.

"Ella estaba muy emocionada después de la pedida de matrimonio en marzo, y ya estaba haciendo planes, buscando fechas, lugares... Pero las acusaciones de infidelidad, siendo falsas o no, la dejaron sin muchas ganas", habría declarado una fuente al medio The National Enquirer.

Una de las infidelidades tiene que ver con otro ex jugador de béisbol, José Canseco, que a través de Twitter soltó un bombazo recientemente. Según Canseco, Rodríguez le fue infiel a JLo con su ex esposa: “Poco sabe ella que le está engañando con mi exesposa Jessica. Pobre chica, no tiene idea de quién es realmente”, publicó.