Cuando estas en el ring y ves en persona lo que has visto por televisión y sales a pelear, "el lugar te envuelve". Es la frase de alguien que no hace mucho tiempo trabajaba de albañil en una obra y ahora es una estrella de la UFC. Más conocido como "El Fenómeno", Joel Álvarez ya sabe lo que es ganar un combate en la UFC, tiene alguno más por delante pactado y sabe a la perfección cuál es el camino a recorrer.

"Empecé a practicar MMA hace unos años, en septiembre de 2011 y en las clases a las que iba al final siempre me ponían a pelear, y desde ese primer día tuve muy claro que era lo que más me gustaba. Y le comenté al entrenador que yo quería pelear todos los días un rato por lo menos. Lo mejor era que combatía con gente con experiencia y a algunos les ganaba, entonces ves que eres mejor que ellos y eso te motiva mucho"

Cuando tienes las cosas claras, ¿para qué vas a esperar? Ese fue el lema que inspiró a un Joel que hizo su primera pelea muy pronto.

"A los dos meses empecé a competir en una categoría superior a la que me correspondía y la primera pelea la perdí por sumisión. Pero era lógico, estaba más verde que un pimiento. Lo importante es que el lunes siguiente estaba allí entrenando y con mucha motivación, sin desanimarme. Esa mentalidad fue la que me llevó a la MMA 'amateur' cuando llevaba un año y poco entrenando".

Casi sin darse cuenta, se vio en el mundo de la UFC y todavía sigue sin creerselo. "Bueno, eso es algo que no termino de asimilar todavía. Además, es algo en lo que nunca piensas porque oyes a gente hablar sobre el gran futuro que tienes y otros tachan de locura el poder entrar en ese mundo", pero recalca que no se hacía ilusiones. "Nunca entrené con ese objetivo de intentar llegar a la UFC porque es casi imposible, si te dijese lo contrario te estaría mintiendo. Yo quería entrenar y competir sin más, y ya lo que fuese llegando bienvenido sería", comenta Álvarez.

"Pues todavía no lo tengo claro. Tengo dos peleas más firmadas y debo esperar a ver cuando me avisan. Yo sigo entrenando mucho para que no me pille desprevenido y ya". Aclara que si hay alguien que disfruta lo mismo que él es su pareja. "Ella se lo pasa igual de bien que yo. Le encanta que haga combates. Desde que empecé con ella siempre me ha apoyado, me ha ayudado mucho y es una gran motivación. Me hace creer que soy el mejor".