Jonathan Barnett, representante de Gareth Bale habla del supuesto fichaje por el Tottenham en el mercado de invierno

España España

El representante de Gareth Bale, Jonathan Barnett, hablo en Talksport y aclaro los rumores de la supuesta oferta del Tottenham al galés.

El representante de Bale Jonathan respondió a la pregunta que todos nos preguntaban ¿Hubo oferta del Tottenham?: "No. Si el presidente Levy estuvo en Madrid o no, no me corresponde decirlo", además, también dijo que la salida de Gareth no se trata solo de dinero y que él está muy feliz en Madrid: "Está muy feliz en Madrid y seamos realistas, financieramente la mayoría de clubes están fuera de su Liga. Está muy bien decir 'voy a renunciar a ese dinero e ir a jugar a otro sitio', pero no se trata únicamente de dinero. Se trata de su estilo de vida y de sus hijos, que han crecido en Madrid":

otro tema que se le consulto si ¿Su futuro está en el Tottenham?: "No, no lo creo. Él está en una posición muy afortunada. Cuando termine su contrato (2022), con suerte, se sentará conmigo y con su familia y decidirá que quiere hacer", También se le consultó sobre su posible ida a La Liga China a lo que respondió: "No es un buen momento para irse a China. En dos años y medio finaliza su contrato y decidiremos lo que haremos. No creo que tampoco vuelva al Tottenham".