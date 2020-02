Jorge Quiroga descarta declinar su candidatura tras resultados de encuestas

Tarija, Bolivia Tarija, Bolivia

El candidato presidencial por la alianza 'Libre 21', Jorge Tuto Quiroga, descartó este lunes retirar su candidatura en las elecciones nacionales del 3 de mayo, tras conocer los resultados de la primera encuesta de intención de votos.

"Voy a seguir hasta concentrar el voto y ganar, créanme que sé lo que estoy haciendo, a mí no me corren con la vaina del sable. Mi opinión de las encuestas es la misma de hace muchos años, primero nunca comento los resultados, nunca lo he hecho, pueden revisar todos los archivos, ¿por qué?, porque se cómo se usan y manipulan muchas veces", manifestó en una conferencia de prensa desde la ciudad de Tarija.

Las declaraciones de Quiroga se dan luego que este domingo se conocieron las primeras encuestas nacionales a través de La Red Uno de Bolivia y otros dos medios de comunicación televisiva, en el que reflejan un apoyo del 1,6% de la población a Jorge Quiroga.

El aspirante presidencial restó valor a los resultados de las encuestas, porque -dijo- fue el método que uso el expresidente Evo Morales para concretar el fraude electoral en los comicios del 20 de octubre pasado, que fueron anulados.

Foto: Referencial