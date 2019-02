Joven construye con Lego una prótesis para su propio brazo

David Aguilar, de 19 años, nació sin el antebrazo derecho debido a una rara alteración congénita, por ello nació su iniciativa de fabricarse una prótesis robótica utilizando para ello piezas de Lego. El joven es estudiante de bioingeniería en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), y este es su cuarto modelo de brazo de colores y su sueño es diseñar prótesis asequibles para quienes las necesitan.

El primer brazo artificial de Aguilar, aunque muy rudimentario, lo construyó cuando tenía 9 años, y ha evolucionado hasta el punto que cada nueva versión tiene más capacidad de movimiento que la anterior.

“Cuando era pequeño me ponía muy nervioso estar con otros niños, porque era diferente, pero eso no me impidió creer en mis sueños”, dijo a Reuters Aguilar, nacido en el pequeño principado de Andorra.