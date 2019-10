Joven demanda a Apple por volverlo gay

Rusia Rusia

Un joven ruso ha demandado, sin complacencia, en un tribunal de Moscú a Apple Rusia en la que exige que la compañía le pague un millón de rublos (14.000 euros) en compensación por el daño moral causado por haberle conducido a la homosexualidad.

Al parecer el hombre, identificado como D.E. Razumilov, instaló una aplicación para transacciones de criptomonedas desde la AppStore en su iPhone. Este verano, a lo que unos hombres desconocidos ingresaron 69 GayCoins en su cuenta, acompañando la transacción con el mensaje en inglés: "Don't blame until you do that" (No culpes hasta que lo hagas).

El Tribunal del Distrito de Presnensky ha admitido la demanda por "incitar a la homosexualidad". El caso se está preparando para una vista preliminar a mediados de este mes, según datos del juzgado. La denuncia, detalla que Razumilov exige a la filial de Apple un millón de rublos en compensación por daños inmateriales. En su opinión, la compañía lo empujó de forma manipuladora a lo que en Rusia se llama una orientación sexual no tradicional, algo que le causó sufrimiento moral y daño mental.

"Realmente pensé que cómo iba a juzgar algo sin intentarlo, así que decidí probar las relaciones con personas del mismo sexo, y después de dos meses, puedo decir que estoy enredado en relaciones íntimas con hombres y no puedo dar marcha atrás", escribe el demandante.

Razumilov señala que por culpa de ese mensaje que recibió está sumido en relaciones homosexuales. "Tengo novio fijo y no sé cómo explicar todo esto a mis padres", lamenta el demandante. Según este moscovita, su vida ha cambiado para peor y nunca volverá a ser normal por culpa de la aplicación Waves Wallet, que según el medio ruso Fontanka.ru no pertenece a Apple. La empresa que la creó, Waves Platform, es una organización fundada en 2016 por un ciudadano ucraniano, Alexander Ivanov.

No es la primera vez que empresas tecnológicas se ven envueltas en pintorescas demandas tras ser culpadas de problemas personales en Rusia.