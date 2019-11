Juanes revela porque nunca cantó con Shakira

Mundo Mundo

Juanes tiene nuevo disco “Más Futuro que Pasado” es el nombre del mismo, donde colabora con distintos artistas colombianos e incluso con el mexicano Christian Nodal.

Pero en medio de todas las colaboraciones musicales que el colombiano ha realizado, hay una que brilla por su ausencia. Carlos Vives y Maluma, también colombianos han cantado con Shakira, pero el intérprete de “A Dios Le Pido” no lo ha hecho, aún. Hoy, el ganador del Latin Grammy contesta ésta y otras incógnitas en la encuesta de ‘Completa la Frase’.

Si fuera un desconocido por un día: Me gustaría trabajar en Area 51, para saber realmente qué hay ahí porque yo creo que hay algo, pero me encantaría poder tener acceso a esa información”, dijo el músico entre risas.

Este año aprendí de mí: Que hay que ser paciente, que hay que trabajar duro, porque las cosas llegan tarde o temprano y esa es la lección.

Cuando era niño, mi madre siempre me decía: Que tenía que estudiar, que lo primero que tenía que hacer era estudiar.

Lo que siempre le digo a mis hijos: (Risas) Es que tienen que estudiar primero que todo, que crean en ellos y que se amen a sí.

Si pudiera teletransportarme, me gustaría: cerrar los ojos y estar en un concierto de Bob Marley, en Jamaica o en cualquier parte del mundo.

Me falta cumplir el sueño de: Ir a tocar a la India o al mundo árabe.

“Tequila”, la colaboración con Christian Nodal surgió: Cuando estábamos con mi equipo pensando con quién hacíamos la canción, ellos dijeron Christian Nodal, yo no lo conocía. Escuché su música, me encantó la voz que tenía Christian y yo “¡ah, qué cool, qué cool!”, me di cuenta que mi hermana lo conocía, mis amigos lo conocían y yo cómo no… Y nada, le mandamos la canción, la aceptó y me encantó lo que hizo. Después lo conocí, tiene 22 años, es tremendo y fue una experiencia muy bonita sinceramente.

¿Por qué no con Shakira? Yo creo que es el momento. No sé, yo creo que es el “timing”, pues, el momento de cada uno, pero si algún día las cosas se dan, yo feliz de hacerlo, pero yo creo que tiene que ser algo que nazca naturalmente, desde cero. Que un día podamos coincidir, ir a un estudio juntos, seguro.