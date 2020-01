Jubilados respaldan saneamiento de la Gestora Pública

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, Cristóbal Aranibar, expresó el viernes el respaldo de ese sector a las tareas que realiza el Gobierno nacional para sanear el funcionamiento de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, que tendrá la difícil misión de manejar los aportes de los trabajadores del país, actualmente administrados por entidades privadas.



El dirigente de los jubilados se refirió al tema, luego que la Gestora Pública decidió dejar sin efecto el contrato suscrito con la empresa colombiana Heinsohn Business Technology para la provisión de un software por 10,9 millones de dólares, debido a irregularidades encontradas en el proceso que fue consolidado en medio de una convulsión social en el país, en octubre de 2019.



"Nosotros apoyamos que todo debe ser saneado, entiendo que las autoridades están examinando de manera adecuada. Creemos que, si se firmó en los días de conflicto, genera mucha sospecha y preocupación, y apoyamos que se haga esa corrección por parte de las autoridades pertinentes", dijo en contacto con la ABI.



Heinsohn Business Technology es la segunda compañía a la que se le encarga la construcción del software que permitirá la administración de las pensiones mediante la Gestora, ya que la primera fue la panameña Sysde Internacional, que en 2017 se hizo del contrato por 5,1 millones de dólares y, con la que finalmente se rescindió porque no pudo cumplir con el convenio y, por lo que, actualmente se encuentra en un proceso arbitral.



Aranibar lamentó que el proceso de puesta en marcha de la Gestora Pública esté viciado de tantas irregularidades, por lo que dijo que es deber del actual Gobierno corregir los errores cometidos en los últimos años, ya que es un proyecto que no puede arrancar hace casi una década.



Tras una auditoría hecha a la Gestora Pública, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Osvaldo Jáuregui, dijo que se encontraron serias irregularidades en el manejo de esa institución, ya que en los últimos años se contrataron tres consultores individuales por un monto de 1 millón de dólares, y se compró un moderno hardware, pero que no puede funcionar por la falta del software.



Por su parte, Heinsohn Business Technology aseguró en las últimas horas que, a pesar de que el contrato para la provisión del software fue suscrito en medio de los últimos conflictos sociales, respetó los procedimientos legales.

