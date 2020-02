Juicio a Harvey Weinstein revive la etiqueta #MeToo en redes sociales

Por Tom Hals

3 feb (Reuters) - El juicio por violación contra Harvey Weinstein comenzó en enero con apariciones de personajes famosos, protestas ruidosas y relatos gráficos de los presuntos ataques, junto a mayor uso de la etiqueta #MeToo, que se ha asociado estrechamente con el antiguo productor de Hollywood.

Más de dos años después de que las acusaciones contra Weinstein se hicieron públicas e impulsaron el uso de la etiqueta, miles de personas siguen usándola para compartir experiencias y debatir el acoso sexual.

"Habla del poder de permanencia y la longevidad de #MeToo", dijo Kellan Terry de la firma de investigación Brandwatch.

Su empresa descubrió que la etiqueta fue vista 42.000 millones de veces y fue mencionada 4 millones de veces en 2019 en las redes sociales y sitios de noticias.

Weinstein se ha declarado no culpable de agredir sexualmente a dos mujeres. Desde 2017, más de 80 mujeres lo han acusado de conducta sexual indebida. Él ha dicho que cualquier encuentro sexual fue consensuado.

Si bien la activista Tarana Burke comenzó a usar la frase "Me Too" (Yo, también) en Internet en 2006 para concienciar sobre los abusos sexuales, ésta se viralizó después de que se informaron las acusaciones contra Weinstein en octubre de 2017.

La actriz Alyssa Milano escribió en Twitter el 15 de octubre de 2017: "Si has sido acosada o agredida sexualmente, escribe 'me too' como respuesta a este tuit".

Una semana antes de su tuit, #MeToo fue mencionado 312 veces en las redes sociales y sitios de noticias, según la firma de investigación Meltwater. En la semana posterior a su tuit, se disparó a 1,4 millones de menciones.

Pese a que su uso ha disminuido, #MeToo ocasionalmente se encuentra entre las principales etiquetas políticas, con más de 30.000 menciones en un día, según Brandwatch y volvió a subir con el juicio a Weinstein, que comenzó el 6 de enero.

La etiqueta tuvo 274.000 menciones en las redes sociales y sitios de noticias entre el 1 y el 23 de enero, según Meltwater. En comparación, #Soleimani fue mencionado 153.000 veces durante el mismo período, después de la muerte el 3 de enero del mayor general iraní Qasem Soleimani.

(Reporte de Tom Hals en Wilmington, Delaware; Editado en Español por Ricardo Figueroa)