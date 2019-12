Kaliman deberá responder por omisiones en los conflictos sociales

El abogado Frank Campero informó que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que eran dirigidas por William Kaliman deslindaron responsabilidad en la tardía toma de decisiones en las jornadas de conflicto social y político en el país.



"A través de apersonamiento voluntario de excomandantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, con organigrama firmado por el excomadante en Jefe de las FFAA dejaron establecido, que no tienen absolutamente nada que ver en la toma de decisiones y ejecuciones tardías que el general Kaliman cometió", dijo a los periodistas.



Campero recordó que Kaliman fue denunciado por incumplimiento de deberes al haberse negado a sacar a la calle a los uniformados para controlar los disturbios en respaldo a la Policía que fue rebasada.



Para el jurista, Kaliman debe responder por sus omisiones y acciones fuera de la norma en los reglamentos militares.



Explicó que los excomandantes del Ejército, Jorge Mendieta, de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros y de la Armada, Gonzalo Jarjuri, son simplemente los ejecutores de las órdenes que tiene que emitir el comandante en Jefe de las FFAA.



Señaló que en caso de no haber ordenado oportunamente desplazar a los militares por razones humanitarias es únicamente responsable el comandante en Jefe de las FFAA.



"En este caso era obligación de mis clientes, esperar la orden del Comandante en Jefe de las FFAA, ellos no podían decidir de manera unilateral y salir o no con sus fuerzas", afirmó.

Fuente: ABI