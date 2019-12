Keylor Navas no sabe 'porqué el Real Madrid dejó de contar' con él

Madrid, España Madrid, España

El portero costarricense Keylor Navas habló en una entrevista respecto a su salida del Real Madrid, aunque aseguró no saber los motivos por los que se dejaron de contar con él.

"Para mí eso es pasado, y siempre intento quedarme con las cosas buenas. Con Zidane tengo experiencias buenas, me defendió muchísimas veces y le agradezco la confianza que tuvo en mí. Luego hay cosas que pasan y no sé por qué pasan, pero pasan" dijo Keylor al referirse cuales fueron los motivos de su salida del Real Madrid.

Se le preguntó sentía que alguien le había fallado y aseveró que no era su manera de pensar: “No pienso en que alguien me falló, supongo que en el Madrid pensaron que no era mi momento de estar allí. Y luego vino un equipo que me dijo que confiaba en mí y que podía dar mucho".

"El día anterior, cuando hicimos el reconocimiento del campo, iba a ir para la izquierda y dije: no, no, es para el otro lado. Agradezco que luego la gente me cantara, era como una sensación ya conocida. Estaré siempre agradecido por el cariño de la afición, tuve mis errores y la gente siempre me apoyó. Me acuerdo siempre de las celebraciones de los títulos, cuando salíamos uno a uno, el cariño que me mostraron fue increíble".

El portero costarricense recordó sobre su fichaje al club merengue "Me cambió la vida bastante, para bien. Es curioso porque cuando me fui a España fue al Albacete y la gente me decía 'cómo se va a ir a un equipo de segunda' y les decía no me importa, yo voy a ir y si no es con el Albacete que subo a primera voy a intentar que un equipo de primera me vea y me compre".

"Yo siempre desde pequeño sabía que quería jugar en el Real Madrid, está clarísimo, yo le dije sí al Real Madrid en su momento y no sabía cuál era mi contrato. Mi representante tuvo una reunión y cuando terminó le pregunté ¿qué le dijeron, ¿qué le ofrecieron, cuántos años? Y me dijo: "Me dijeron que les diéramos el sí y no firmar con nadie, ¿qué hago?". Y tenía muchos equipos en ese momento y equipos grandes, y bueno, le dije: "Dígales que sí".