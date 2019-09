Kim Kardashian rompió en llanto al enterarse de que tiene lupus

Kim Kardashian y sus hermanas comparten los momentos más felices y tristes de su vida en el reality show que protagonizan: Keepin' Up With The Kardashians. Y la nueva temporada del programa comenzó con una devastadora noticia para Kim: el test de anticuerpos le dio positivo para la enfermedad de lupus y artritis reumatoide.

La empresaria contó que se siente mal desde hace mucho tiempo. Por eso, se acercó a su médico y le detalló cada uno de los dolores que sufre. "Me he sentido tan cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando. Tengo las manos entumecidas, y mis muñecas comienzan a dolerme, pero definitivamente es una sensación diferente a cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto en mis huesos. Está empezando a preocuparme realmente", develó Kim y se mostró muy preocupada por su salud.