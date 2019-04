La expulsión de Diego Costa por insultar al árbitro

Barcelona, España Barcelona, España

De manera absurda, el delantero hispano-brasileño Diego Costa, fue expulsado este sábado en el cotejo entre Barcelona vs. Atlético Madrid por la fecha 31° de la Liga española.

"No me pitas nada, me cago en tu puta madre". Con esta frase, Costa encaró sin remordimientos al árbitro tras un cobro que el ariete de 'los colchoneros' no consideró como tal. El colegiado Jesús Gil Manzano no aguantó la bravuconería con la que el jugador lo 'pechó' y terminó por mostrarle la roja y le señaló la salida apenas a los 28 minutos del primer tiempo.

El estadístico español Mister Chip apuntó que es la tercera expulsión en La Liga de Diego Costa y la segunda por roja directa (la primera fue en 2010, cuando jugaba en el Valladolid, contra el Espanyol).

La redacción que Jesús Gil Manzano haga de la expulsión De Diego Costa será clave a la hora de conocer que sanción le pueda imponer este próximo miércoles el Comité de Competición de la RFEF.

El Barcelona-Atlético de Madrid comenzó con todo tipo de acciones: entre jugadas, ocasiones de gol, polémicas y expulsión.

Luis Suárez y Lionel Messi destrabaron el 0-0 con Atlético de Madrid con dos golazos y el equipo de Ernesto Valverde le sacó once puntos a su escolta cuando quedan siete fechas por disputarse en el Liga de España.