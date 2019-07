Ya 2 millones y sumando !!! Este mensaje es en agradecimiento a todos mis seguidores que están día a día ! Los quiero ❤️😊 @tomiraimon @preziosuraseventos @leoleivapeluqueria @natiblattmakeup @claro_de_luna_Candy @megusta.dulce @sweetiepieparties_ @estebanprolaser @guirnaldasvip @sebaspradenas_prensa_eventos 🤗 Hotel @hotelmeliabuenosaires

A post shared by Charlotte Caniggia (@chcaniggia) on Jul 7, 2019 at 10:12am PDT