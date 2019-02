La impotencia de la Policía colombiana en una ilustración

Colombia Colombia

El estremecedor vídeo de una mujer, quien a pesar de la presencia de la Policía no pudo ser convencida de lo contrario y se lanzó desde un puente con su pequeño hijo de sólo 10 años, en brazos, ahora una ilustración expresa el sentir de los efectivos que acudieron hasta el lugar y no pudieron salvarle la vida.

De acuerdo con medios locales de ese país, el niño suplicaba 'Mamá, no te tires', pero la mujer hizo caso omiso de las súplicas del menor y se suicidó lanzándose desde el puente en Ibagué, Colombia.

Al sitio acudieron socorristas, bomberos, y transeúntes, quienes intentaron conminarla a no matarse, pero el resultado fue trágico, pues perdieron la vida madre e hijo. Rafael Rico, el capitán de bomberos de Ibagué, manifestó que se intentó a toda costa salvarle la vida, sin embargo, fue imposible.Algunos elementos que participaron en el infructuoso rescate rompieron en llanto cuando la mujer se lanzó al vacío sin que ellos pudieran evitarlo.