La minúscula tanga de Georgina Rodríguez reveló más de lo debido

Europa Europa

Cristiano Ronaldo se ganó la lotería con Georgina Rodríguez, la modelo de origen español que conquistó su corazón y que además es la madre de sus hijos. Pero no por esto deja de ser la joven sensual que posee curvas que enloquecen a diario al astro portugués.

El mismo Cristiano asegura que ella es la mujer que lo hace sentir especial. Así lo escribió en su más reciente post de Instagram: “You always make me feel so special”.

Sin embargo hoy no es el amor de la pareja lo que ha hecho que Georgina sea noticia, sino su cuerpo, específicamente su trasero, el cual se ha robado todas las miradas en Instagram gracias a un candente vídeo en donde su minúscula tanguita se ha robado todas las miradas.

Pero, ahora los fans no solo hablan de la exhibición de sus curvas, sino del mensaje a Cristiano en Instagram: “Ven a dormir conmigo: no haremos el amor, él nos hará.