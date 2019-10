La pregunta que la senadora del MAS no respondió en CNN

“¿Cómo justifica usted la amenaza del presidente Morales de responder con cercos a las ciudades que protestan contra el fraude electoral, amenaza que además viola la Constitución Política del Estado Boliviano?”, fue la pregunta del periodista de CNN Fernando del Rincón que le realizó a la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero, la cual fue eludida en varias oportunidades, situación que terminó con la paciencia del presentador.

Ante la pregunta, la diputada Rivero intentó una respuesta, pero antes dio una larga explicación que llamó “contexto”. Mostró un mapa de Bolivia de color predominantemente azul que graficaba la votación de ese partido político. Luego, dijo que el problema en el país se origina porque la oposición y Carlos Mesa, en particular, se niegan a aceptar la derrota. Además, rechazó que haya existido fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre.

Al final de esta primera respuesta, aseguró que el Presidente no amenazó con un cerco en ningún momento y que solo anunció lo que le informaron, respuesta que fue desacreditada con un video que le mostró el presentador donde Evo Morales lanzaba la advertencia: “He escuchado yo, si quieren paro no hay problema, los vamos a acompañar con cerco a las ciudades, para hacernos respetar. A ver si aguantan”, dijo el presidente.

Inmediatamente, Del Rincón la cortó con la frase: “conmigo no funciona esa carretilla de hablar, hablar y llenar el espacio… me responde lo que le pregunto”. Y para no perderse y asegurarse que la diputada entendiera de lo que le habla, hizo correr un video que muestra a Evo Morales lanzando la amenaza del cerco a las ciudades en conflicto.